В субботу в Москве ожидается до +3°С

В Москве в субботу, 23 января, ожидается облачность, а также местами небольшие осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух прогреется до +1 — +3°С. Прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до 0°С — +2°С, ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Кроме того, синоптики предупредили о тумане и гололедице и посоветовали пешеходам и водителям быть внимательными при передвижении на улице.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.