В Госдуме предложили сроки заключения за вовлечение подростков в незаконные митинги

Депутат Госдумы Евгений Марченко составил законопроект, в котором описывается срок заключения лица под стражу за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ предполагает внесение соответствующих изменений в статью 151 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Так, согласно законопроекту, предлагается вводить наказание до пяти лет лишения свободы за привлечение подростков в несанкционированные митинги, а также наказание до 10 лет за их склонение к организации массовых беспорядков.

Ранее представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что при попытке вовлечь несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста через интернет следствием будут возбуждаться уголовные дела в отношении виновного лица или лиц.