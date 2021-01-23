Вечный огонь потушили в Ноябрьске из-за сильных морозов

В Вечный огонь в Ноябрьске (ЯНАО) перестал поступать газ из-за 46-градусных морозов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь», — указано в сообщении.

Отмечается, что подача газа возобновится при повышении температур.

По данным муниципалитета, утром в субботу, 23 января, во втором по численности городе Ямала температура воздуха опустилась до -46 °C.

Ранее сообщалось, что в России похолодает до -56°C.