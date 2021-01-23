Тренер рассказала, какие тренировки вредны для переболевших коронавирусом

Переболевшим коронавирусом нельзя заниматься на улице при низких температурах. Об этом рассказала вице-президент Национального фитнес-сообщества по научно-методическому развитию отрасли, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Рябинкова, пишет РИА «Новости».

«Холодный воздух, смена температуры и влажности воздуха от сухого и тёплого воздуха дома к влажному и холодному на улице блокируют, парализуют движения ворсинок эпителия «ресничек» в носоглотке и трахее, что способствует застаиванию слизи в верхних дыхательных путях и развитию осложнений от вирусной инфекции к бактериальной», — сказала Рябинкова.

Она подчеркнула, что осложнениями могут быть острый респираторный дистресс-синдром, миокардит, стресс-кардиомиопатия, нормоцитарная анемия, поражение почек, белок в моче, поражения костного мозга и лейкоэритробластическая реакция в крови.

Кроме того, по словам Рябинковой, миокардиты и стресс-кардиомиопатии могут участиться при неадекватных физических нагрузках. Чтобы это предотвратить, необходимо заниматься у опытного тренера.

Как рассказала эксперт, переболевшие коронавирусом во время тренировок часто жалуются на сильную слабость, головокружения, боль в суставах, кашель, сухость в горле, отсутствие аппетита и настроения.

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