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Общество. Новости

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции &laquo;ЭпиВакКорона&raquo; от центра &laquo;Вектор&raquo; Фотография вакцины от коронавирусной инфекции &laquo;ЭпиВакКорона&raquo; от центра &laquo;Вектор&raquo;

Президент Туркмении велел зарегистрировать российскую вакцину «ЭпиВакКорона»

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил минздравмедпрому страны зарегистрировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом информирует «Интерфакс».

Об этом глава государства заявил на заседании правительства в минувшую пятницу, 22 января.

Во время заседания министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов сообщил, что в стране начались испытания другой российской вакцины — «Спутник V».

Ранее сообщалось, что Туркмения зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».

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