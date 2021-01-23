Президент Туркмении велел зарегистрировать российскую вакцину «ЭпиВакКорона»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил минздравмедпрому страны зарегистрировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом информирует «Интерфакс».

Об этом глава государства заявил на заседании правительства в минувшую пятницу, 22 января.

Во время заседания министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов сообщил, что в стране начались испытания другой российской вакцины — «Спутник V».

Ранее сообщалось, что Туркмения зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».