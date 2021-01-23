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Общество. Новости

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Землетрясение произошло в Кузбассе

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В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 2,2. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Толчок зафиксировали в 02.42 мск по координатам 54.51 градуса северной широты и 86.61 градуса восточной долготы. Эпицентр залегал в 22 км северо-восточнее города Белово. Второй толчок произошел в 06.15 мск магнитудой 2,5 в 26 километрах северо-северо-восточнее Белово.

В филиале Единой Геофизической службы РАН отметили, что сейсмичность в основном техногенна и связана с интенсивными горными работами.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Киргизии.

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