Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от коронавируса

Первые дни массовой вакцинации от коронавируса были сложными, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это были сложные дни, потому что нам многое пришлось делать одновременно вместе с нашими коллегами из 85 регионов страны», — сказала она.

Голикова отметила, что по России открылись уже 2250 пунктов, где можно сделать прививку.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее в России выявили еще 20 921 новый случай коронавируса.