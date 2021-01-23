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Общество. Новости

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Медработник демонстрирует &laquo;компонент 1&raquo; вакцины от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте городской поликлиники No 191, декабрь 2020 года Медработник демонстрирует &laquo;компонент 1&raquo; вакцины от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте городской поликлиники No 191, декабрь 2020 года

РФПИ отрицает покупку бизнесменом из Мексики 2 млн доз вакцины Sputnik V

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РФПИ опровергло информацию о приобретении бизнесменом из Мексики 2 млн доз вакцины Sputnik V.

Говорилось якобы и о передаче эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке.

Данная информация не соответствует действительности, заявляет официальный твиттер-аккаунт Sputnik V.

«Также обращаем внимание представителей СМИ, что в рамках ведущейся против вакцины «Спутник V» дезинформационной кампании недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки», — отмечается в сообщении.

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