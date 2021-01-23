РФПИ договорился с турецкой компанией о производстве вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с производителем фармацевтической продукции из Турции о производстве в республике вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что РФПИ уже приступил к процессу трансфера необходимой технологии для производства препарата.

В подписанном между предприятиями соглашении говорится о производстве 1 млн доз вакцины «Спутник V» в год. Кроме того, обсуждается вопрос о возможном расширении производства в будущем.

Поставка российского препарата будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие государства.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Турции в первый день вакцинации более 100 тысяч медиков привились от коронавируса китайской вакциной СoranaVac.