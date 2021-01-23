На Кубани отравились 29 школьников

Прокуратура и управление Роспотребнадзора начали проверку после того, как отравились 29 учеников школы №57 в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба Крымской межрайонной прокуратуры.

«Установлено, что отравление детей предварительно произошло во время обеда в школе. К настоящему моменту в больницу обратились 29 человек, их жизнью и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что госпитализация никому не потребовалась.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку после отравления учащихся в одной из школ в Электростали.