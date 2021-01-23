МВД даст правовую оценку всем провокациям на несанкционированных акциях

Правоохранительные органы дадут правовую оценку всем фактам провокационных действий, которые будут зафиксированы на несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, речь идет о незаконных действиях в отношении правоохранителей, следящих за общественным порядком, а также о неподчинении их законным требованиям.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская напомнила, что по российскому законодательству недопустимо вовлекать подростков в несанкционные акции, и призвала родителей провести с детьми разъяснительную работу.