В РПЦ предупредили, что Кураева могут отлучить от Церкви

Митрополит Волоколамский Иларион призвал протодиакона Андрея Кураева покаяться и прекратить хулу на церковь, в противном случае его могут отлучить от нее. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Кураев лишился священного сана из-за своей деятельности.

«А если он эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за этим последует отлучение от Церкви», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей.

29 декабря прошлого года стало известно, что епархиальный церковный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, установив в его высказываниях «признаки хулы на Церковь». Решение направлено на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, до утверждения оно может быть обжаловано.

12 января Кураев направил апелляцию на решение церковного суда о лишении его сана.