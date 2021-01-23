Мэр Саратова призвал наказать виновных в гибели подростка, на которого упал лед с крыши

Глава Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных в гибели подростка, на которого ранее упал лед с крыши дома в Заводском районе города. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что лед, упавший с крыши многоэтажки в Саратове, убил 11-летнего мальчика.

По словам Исаева, перед резким потеплением и всю зиму муниципалитет не раз предупреждал владельцев домов о том, что необходимо очистить кровли и козырьки. Кроме того, им сообщали, что за нарушение этого требования предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

«Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона», — подчеркнул мэр.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка.