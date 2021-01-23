Во Франции рекомендовали увеличить время между инъекциями вакцины от COVID-19

Верховный орган здравоохранения Франции рекомендовал увеличить до шести недель время между получением доз вакцины от COVID-19, это должно помочь ускорить процесс вакцинации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это необходимо на фоне появления новых мутаций коронавируса.

Интервал между первой и второй инъекциями вакцины Pfizer/BioNTech в настоящий момент составляет 21 день. В случае вакцины Moderna — 28 дней.

«Чтобы быстрее защитить большее количество людей, подвергающихся риску госпитализации или смерти, Верховный орган рекомендует увеличить до шести недель промежуток между двумя дозами вакцины с матричной РНК (Pfizer и Moderna)», — говорится в сообщении.

Смысл увеличения времени между инъекциями состоит в том, чтобы дать первую дозу вакцины как можно большему числу подверженных рискам людей. Первая доза будет уже давать защиту от вируса, а вторую можно сделать позднее.