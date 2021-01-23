Эксперт: суть субботней несанкционированной акции в снятии постпандемийного стресса

Участники несанкционированных акций, проходящих в Москве и других городах 23 января, не имеют четкой политической цели, рассказал «Газете.Ru» руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Александр Рудаков.

«Я не думаю, что всё происходящее можно как-то связать с какой-либо политической позицией. Мотивы вышедших на эти акции людей носят субъективно психологический характер — это снятие постпандемийного и посткарантинного стресса. Я не вижу в этой акции вообще никакого политического смысла», — пояснил эксперт.

По его словам, внимание нужно обратить на то, что для участия в этих акциях провокаторами были совершены попытки массовой мобилизации детей.

«Основной платформой для их привлечения на акцию стал TikTok, возраст пользователей которого начинается от 10 лет. Очевидно, что у детей в таком возрасте нет никакой политической позиции, у них есть только желание выделиться, принять участие в квесте. И желание сыграть на этих особенностях, присущих почти всем детям, вовлекая их в заведомо нелегитимные акции», — пояснил аналитик.

«Если организаторы этой акции будут найдены, то их должны будут судить по жестким статьям Уголовного кодекса. Потому что это то же самое, что «Синий кит». Из детей хотят сделать топливо для уличной политической пехоты. Это крайне цинично, потому что споры взрослых должны решать взрослые», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».