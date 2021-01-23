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Общество. Новости

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СК проверяет факты насилия против полицейских на незаконных акциях в Москве

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Следователи начали доследственные проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного управления управления СК Юлию Иванову.

По словам Ивановой, на незаконной акции в центре столицы были зафиксированы несколько фактов применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка.

В ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности и дана оценка действиям совершивших их лиц, добавила представитель управления.

Ранее стало известно, что участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы устроили драки с сотрудниками правоохранительных органов при попытке полицейских зачистить площадь.

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