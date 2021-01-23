Около 15 несовершеннолетних были задержаны на незаконной акции в Москве

Во время несанкционированной акции в Москве были задержаны около 15 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее слова приводит ТАСС.

Самым младшим из задержанных было девять и 12 лет, рассказала Кузнецова. Она подчеркнула, что дети уже отпущены, задержания проводились для их возвращения законным представителям.

Всего в социальных сетях было обнаружено более 20 попыток организаторов акций использовать детей для участия в незаконных мероприятиях, рассказал глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Марченко составил законопроект, в котором описывается срок заключения лица под стражу за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Инициативу поддержали Следственный комитет и Верховный суд.