Арестованы подозреваемые по делу о смертельном пожаре в Харькове

Киевский районный суд Харькова арестовал троих подозреваемых по делу о пожаре в частном пансионате для престарелых, в результате которого погибли 15 человек, сообщает харьковская областная полиция.

Арендатор пансионата, его супруга, руководившая учреждением, и владелец здания арестованы на 60 суток без права внесения залога, указано в сообщении.

Ранее власти Украины объявили 23 января днем траура в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, еще 11 — пострадали. Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту пожара, были задержаны три человека.