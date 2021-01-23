Несколько человек задержаны рядом с «Матросской тишиной»

Несколько человек были задержаны возле московского следственного изолятора «Матросская тишина» при попытке устроить несанкционированную акцию, сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, у задержанных проверили документы, после чего они были отправлены в автозак. На данный момент обстановка возле СИЗО спокойная, указано в сообщении.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что во время незаконных акций в центре Москвы были задержаны около 15 несовершеннолетних. На данный момент дети отпущены, задержания проводились для их возвращения законным представителям.