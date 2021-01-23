На несанкционированной акции в Калуге дети главным образом фиксировали события для соцсетей

Калужская несанкционированная акция в субботу прошла в спокойной обстановке, без скандалов и провокаций, сообщают в соцсетях.

«Наши дети порой разумнее взрослых. Количество подростков в сквере было невелико. Большинство из них по привычке снимали на мобильные телефоны происходящее вокруг и по их же словам, пришли из любопытства», - гласит один такой пост.

«Сложнее объяснить поведение некоторых взрослых. Вот, превратили малолетнего ребёнка в агитационную куклу. Некоторые просто пришли на несанкционированное собрание вместе с маленькими детьми. Уважаемые взрослые, это все не семейный поход в кинотеатр! Странно и тревожно видеть подобное поведение. Я считаю, что таким людям самим бы не помешало повзрослеть. Очевидно, что организаторы подобных собраний не заботятся о здоровье и безопасности детей. Но это не снимает с родителей и просто взрослых граждан безусловной ответственности за это», — уверен автор публикации.

«Возможно, пренебрежение этими понятными обязанностями привело к тому, что четверо несовершеннолетних нарушили закон. Они были задержаны полицией. Взрослые в форме тоже, конечно, объяснят все нюансы сложившейся ситуации, но гораздо правильнее если бы это были родители», — говорится в одном из сообщений про калужскую акцию.