Около 300 подростков задержаны на незаконных акциях в России

В ходе несанкционированных акций в России были задержаны около 300 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. Ее слова приводит ТАСС.

Омбудсмен уточнила, что на данный момент ведется подсчет.

«По предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России. В Москве - цифра около 70, в Санкт-Петербурге - порядка 30 детей», — рассказала Кузнецова.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Марченко составил законопроект, в котором описывается срок заключения лица под стражу за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Инициативу поддержали Следственный комитет и Верховный суд.