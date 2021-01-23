Уголовные дела заведены после нарушений на незаконных акциях в Москве

Уголовные дела возбуждены по фактам противоправных действий во время несанкционированной акции в Москве, сообщает столичное управление Следственного комитета (СК) России.

Дела заведены по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, хулиганстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По данным следствия, агрессивно настроенные участники акции вблизи Сретенского бульвара избили сотрудника Росгвардии в ответ на законно предъявленные им требования. Также СК сообщает, что неизвестные распылили в лица правоохранителей слезоточивый газ.

Кроме того, во время незаконной акции на Пушкинской площади один из участников нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела, указано в сообщении.

Другой инцидент произошел на Цветном бульваре. По информации следователей, участники акций заблокировали автомобиль, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.

В настоящее время сотрудники СК анализирует фото- и видеоматериалы, фиксирующие противоправными действиями. По результатам проверки действиям участников несанкционированной акции будет дана правовая оценка.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников сообщил, что во время незаконных акций в Москве были задержаны 600 человек.