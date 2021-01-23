WP: с некоторых участников штурма Капитолия могут снять обвинения

Министерство юстиции США рассматривает возможность снять обвинения с ряда участников штурма Капитолия, сообщает The Wasington Post со ссылкой на источники в американских правоохранительных органах.

По данным издания, минюст предлагает не привлекать к ответственности тех участников беспорядков, которые не были причастны к насилию, погромам и угрозам. Причиной возникновения такой инициативы являются опасения из-за слишком большой нагрузки на суды.

Ранее сообщалось, что прокуратура Вашингтона предъявила обвинения более чем 120 участникам штурма здания конгресса США, который произошел 6 января накануне сертификации сенатом результатов президентских выборов.