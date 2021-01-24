Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 2 млн

В Колумбии число выявленных случаев коронавируса перевалило за отметку в 2 млн. Об этом у себя в Twitter сообщило колумбийское Министерство здравоохранения и социальной защиты.

По данным ведомства, в субботу, 23 января, в стране было зарегистрировано 15 551 новых инфицированных, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 2 002 969.

Как сообщается, в Колумбии от коронавирусной инфекции вылечились уже 1 822 309 человек, скончались 50 982 пациента.

Ранее сообщалось, что компания Janssen, бельгийское отделение Johnson & Johnson, поставит Колумбии девять млн доз своей вакцины от коронавируса.