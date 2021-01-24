ТАСС: пожар случился на складе на юго-востоке Москвы

На складе на юго-востоке Москвы случилось возгорание электрокабелей на площади 100 кв. м. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, пожар произошел по адресу Автомобильный проезд, 8.

По его словам, внутри здания есть газовые баллоны, которые начали взрываться.

Источник также уведомил, что существует угроза перехода огня на соседнее здание.

Другой инцидент с пожаром на складе произошел в октябре 2020 года в районе поселка Желтухино Рязанской области. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего стали взрываться боеприпасы. Спасатели эвакуировали свыше 2300 жителей населенных пунктов в окрестностях складов. Пожар был потушен.