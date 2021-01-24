Российские полярники не пострадали во время землетрясения у Антарктиды

Работающие на российской станции «Беллинсгаузен» полярники не пострадали при сильном землетрясении, произошедшем у берегов Антарктиды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Чили.

В дипмиссии отметили, что с сотрудниками данной станции «все в порядке».

«Каких-то сведений об эвакуации сотрудников станции к нам пока не поступало», — сказали в диппредставительстве.

Ранее стало известно, что у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,0. После этого из-за угрозы цунами с чилийских антарктических баз было эвакуировано более 160 человек.