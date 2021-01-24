Россиянкам посоветовали не планировать беременность полгода после прививки от COVID-19

Женщинам не стоит планировать беременность раньше, чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, специалист общественного здравоохранения Любовь Ерофеева.

Она посоветовала женщинам репродуктивного возраста поскорее пройти вакцинацию, чтобы планировать беременность. Прививка даст иммунитет россиянкам и поможет избежать заражения инфекцией. Однако, по словам специалиста, не стоит беременеть в течение шести месяцев после вакцинации. Если же женщина уже ждет ребенка, то ей нужно пока отказаться от вакцинации.

«Беременных женщин вовсе не прививают, это высокий риск для жизни и здоровья и матери, и малыша. А тем, кто привился, и задумывается о рождении ребенка, необходимо проконсультироваться с врачом акушером-гинекологом и не беременеть после прививки хотя бы полгода», – предупредила Ерофеева.

Также врач порекомендовала перед планированием зачатия сделать анализ на антитела и узнать, насколько напряжен иммунитет.

Ранее в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США пришли к выводу, что беременные женщины чаще других женщин-пациентов умирают от коронавируса. Так, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.