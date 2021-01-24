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Общество. Новости

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Пакистан одобрил применение вакцины «Спутник V»

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Правительство Пакистана одобрило экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на источник в правительстве.

Российская вакцина стала третьим препаратом, одобренным для использования в стране.

«На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), другая вакцина также получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — она была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — рассказал официальный представитель.

Ранее в Пакистане были одобрены китайский препарат компании Sinopharm и вакцина, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca.

До этого стало известно, что Ливан зарегистрирует «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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