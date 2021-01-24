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Общество. Новости

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Спасатели эвакуируют застрявшего на горе туриста на Сахалине

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Спасатели МЧС отправились на помощь туристу, который скатился на Сахалине с горы при восхождении и не может самостоятельно продолжать путь.

Как уточнили в региональной пресс-службе главка МЧС, в воскресенье оперативный дежурный получил информацию, что один из туристов в районе бухты Тихой (восточное побережье Сахалина) не может самостоятельно подняться. Человек во время пешего восхождения на пик Смелый скатился вниз и получил травмы.

«В район происшествия выдвинулась группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. А. Полякова, бригада скорой помощи Макаровской ЦРБ, сотрудники полиции, а также пожарные села Восточное», — передает пресс-служба.

Отмечается, что группа из трех туристов не была зарегистрирована в МЧС.

В прошлом году спасатели в Швейцарии вызволили российскую туристку, которая упала во время прогулки на леднике Гренц в Альпах. Там она провела два дня, пока ее крики не услышала группа альпинистов, проходивших мимо. Несмотря на проведенное в горах время, девушка отделалась лишь легким переохлаждением.

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