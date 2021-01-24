В Британии планируют ввести адресный 10-дневный карантин для некоторых иностранцев

Премьер-министр Британии Борис Джонсон может обязать иностранцев, приезжающих в королевство из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, провести 10 дней на карантине, пишет Daily Mail.

Как отмечается, правительство разработало план, согласно которому прибывающие из таких стран иностранцы будут помещены в специальные отели, где проведут 10 дней на карантине. В числе стран, которые Британия будет рассматривает как «страны с высоким риском», Бразилия и Южная Африка.

Решение о введении соответствующей меры будет принято в понедельник, 25 января.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Великобритании подтверждено 3,6 млн случаев заражения COVID-19, страна занимает пятое в мире место по числу заболевших. Умерли 97,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что жителей Британии будут штрафовать за посещение домашних вечеринок. Штраф в размере £800 (почти $1100) будет удваиваться за каждое последующее правонарушение до максимальной суммы в £6400 (около $8775).