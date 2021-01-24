Задержанных на несогласованной акции в Москве несовершеннолетних отпустили

Всех несовершеннолетних подростков, задержанных накануне на несанкционированной акции в центре Москвы, уже отпустили и передали родителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую.

Она рассказала, что 23 января в Москве, предварительно, задержали около 70 несовершеннолетних. Их доставили в отделения полиции и отпустили после приезда их родителей.

«Никто из задержанных детей не нуждался в медицинской помощи. Я также поговорила со всеми детьми», — рассказала Ярославская.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что «втягивание» несовершеннолетних в прошедшие в России несанкционированные акции протеста и использование их в качестве щита является последним делом и говорит о готовности провокаторов пойти на все.