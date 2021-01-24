Москва вернулась на первое место среди регионов РФ по числу новых случаев COVID-19

В российской столице за последние 24 часа было выявлено 3 069 случаев коронавируса, 5 117 человек выздоровели и 74 пациента умерли, передает оперативный штаб.

Всего в Москве обнаружили 913 тыс. случаев COVID-19, 774,5 тыс. человек вылечились и почти 13 тыс. пациентов умерли.

Несколько дней Санкт-Петербург был первым в списке регионов РФ с наибольшим приростом заболевших коронавирусом, однако, по состоянию на 24 января, в городе на Неве обнаружили 2 929 случаев инфекции.

Всего за последние сутки в РФ подтверждены 21 127 случаев коронавируса, 22 445 вылечившихся пациентов и 491 смерть. В мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли.

Американские ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе также рассказали, какое заболевание делает организм человека уязвимым перед коронавирусом.