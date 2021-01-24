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Общество. Новости

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В Москве возбуждено уголовное дело о повреждении машины ФСБ на несогласованной акции

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Полиция завела уголовное дело после разгрома автомобиля ФСБ на несогласованной акции в Москве в субботу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).

По данным агентства, в субботу несколько десятков человек в Москве разгромили проезжающий автомобиль ФСБ с мигалкой. Они разбили стекла в машине, прыгали на него и распылили вещество из баллончика.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская также ранее рассказала ТАСС, что всех несовершеннолетних подростков, задержанных накануне на несанкционированной акции в центре Москвы, уже отпустили и передали родителям.

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