Спасатели предупредили о надвигающемся шторме на Крым

В Крыму объявлено штормовое предупреждение, передает ГУ МЧС по республике.

«25 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 20-25 м/с», — сообщили в ведомстве.

Жителей и гостей полуострова предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Прогнозируются затруднение в работе транспорта, увеличение количества ДТП, затруднения в работе аэропорта. Кроме того, не исключены происшествия в акватории Черного и Азовского морей.

Спасатели рекомендуют не выходить в море, не находиться вблизи береговой линии во время шторма, воздержаться от посещения горно-лесной местности.