В ФРГ уволили семь сотрудников службы по уходу за отказ вакцинироваться от COVID-19

Семь сотрудников одной из немецких фирм по уходу за инвалидами и престарелыми потеряли работу из-за того, что отказались сделать прививку от коронавируса, пишет газета Bild.

В Германии вакцинация проводится на добровольной основе, и это первый случай увольнения работников из-за отказа сделать прививку от инфекции, пишет газета. Глава компании Рене Вильмер требовал, чтобы все сотрудники привились, как только поступила вакцина, однако три человека категорически отказались делать это, а еще четверо не могли определиться. Он дал им два дня, однако семь человек так и не выполнили его поручение, и Вильмер их уволил. После этого ему стали поступать угрозы убийством со стороны противников вакцинации.

«Я делаю все, чтобы защитить наших пациентов. Это моя моральная обязанность», — обосновал Вильмер свои действия.

Ранее в Германии скончался пациент, повторно заразившийся коронавирусом.73-летний мужчина перенес коронавирус в апреле 2020 года. Повторно он заразился 11 января 2021 года. Долгое время у него не проявлялись симптомы.