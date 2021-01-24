В США полицейский протаранил толпу на уличных гонках

В США полицейский протаранил толку участников уличных гонок, которые обступили патрульный внедорожник и не давали проехать. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером 23 января в городе Такома, штат Вашингтон. В участок поступило сообщение об уличных гонках и толпе зрителей в центре города, которые мешают проезду. Когда полицейский прибыл на место, толпа обступила его машину и не давала проехать. Некоторые начали бить по кузову и угрожать правоохранителю.

В полиции заявили, что их сотрудник, «опасаясь за свою безопасность, попытался дать задний ход, но не смог этого сделать из-за толпы». В результате водитель поехал вперед и протаранил людей. По одному из упавших внедорожник проехал колесами.

Полицейский проехал дальше в безопасное место и вызвал врачей, пострадавший был госпитализирован. По факту произошедшего начата проверка. Правоохранитель будет отстранен от службы на время расследования.