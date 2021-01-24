В больницах Москвы нет пострадавших после несанкционированных акций

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в больницах нет ни одного пострадавшего на несанкционированных акциях протеста 23 января.

Отмечается, что всего в больницы после столкновений были доставлены 29 человек.

«Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», — говорится на сайте ведомства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в стычках с полицейскими в Москве пострадали больше десяти человек.