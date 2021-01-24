Замглавы отдела Федерального казначейства по Дагестану арестован по делу о взятке

Заместителя начальника отдела № 1 управления Федерального казначейства по Дагестану Магомеда Ашаханова арестовали по делу о вымогательстве взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Советский районный суд Махачкалы отправил Ашаханова в СИЗО на 2 месяца, до 22 марта включительно.

До этого СК по Дагестану возбудил уголовное дело о вымогательстве взятки в крупном размере в отношении двух чиновников управления Федерального казначейства по региону. По версии следствия, подозреваемые вымогали взятки у руководителей подрядных организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.

В августе 2020 года был арестован исполняющий обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев, его подозревали в организации преступной группы, занимающейся хищением и продажей земельных участков.