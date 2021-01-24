В Нидерландах задержали главу наркокартеля «Эль Чапо из Азии»

Голландская полиция арестовала одного из самых разыскиваемых преступников в мире — главу крупного наркокартеля, гражданина Канады китайского происхождения Це Чи Лопа (его прозвали «Эль Чапо из Азии»), сообщает местное издание NL Times.

Как утверждается, 57-летний Це Чи Лоп возглавляет наркосиндикат с годовым оборотом в 70 млрд долларов США, в основном за счет торговли наркотиками. По данным австралийской полиции, он несет ответственность за 70% всех наркотиков, поступающих в страну.

«Це Чи Лоп находится на том же уровне, что и Эль Чапо или, возможно, Пабло Эскобар», — сказал Джереми Дуглас от имени Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

«Эль Чапо из Азии» был задержан по запросу властей Австралии. Интерпол разыскивал его с 2019 года.

В 2019 году суд США признал виновным мексиканского наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана по делу о незаконной торговле наркотиками. Судебный процесс над Эль Чапо длился 11 недель. Его приговорили к пожизненному сроку.