Более 30 детей спасены в ходе операции по борьбе с торговлей людьми в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило 33 ранее пропавших ребенка в ходе операции по борьбе с торговлей людьми, сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства.

Восемь из 33 спасенных детей подвергались сексуальной эксплуатации, указано в сообщении.

По данным ФБР, в результате операции также были предъявлены обвинения одному подозреваемому в торговле людьми, начаты несколько других расследований.

Ранее в Тюмени женщина попыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство за 1 млн рублей.