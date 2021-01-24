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Общество. Новости

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Более 30 детей спасены в ходе операции по борьбе с торговлей людьми в США

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило 33 ранее пропавших ребенка в ходе операции по борьбе с торговлей людьми, сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства.

Восемь из 33 спасенных детей подвергались сексуальной эксплуатации, указано в сообщении.

По данным ФБР, в результате операции также были предъявлены обвинения одному подозреваемому в торговле людьми, начаты несколько других расследований.

Ранее в Тюмени женщина попыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство за 1 млн рублей.

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