Германия закупила препарат от COVID-19 на основе «коктейля из антител»

Власти Германии приняли решение закупить препарат, состоящий из моноклональных антител, позволяющих на ранней стадии избежать тяжелого течения болезни. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан отметил, что Германия станет первой европейской страной, которая получит этот препарат.

«Да. Со следующей недели мы в Германии первыми из стран ЕС начнем применять моноклональные антитела», — сказал Шпан.

По его словам, всего страна потратила €400 млн на 200 тыс. доз. Министр уточнил, что в первую очередь препарат будет использоваться в университетских клиниках.

При этом глава ведомства не стал называть производителя и название препарата.

В конце 2020 года Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил о том, что займется разработкой аналога такого препарата.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 99,4 млн заболевших, свыше 71,4 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».