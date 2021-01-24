Президент России Владимир Путин пообщается со студентами в Татьянин день, 25 января, сообщила пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Да, президент планирует такое общение», – ответил Песков на вопрос о намерении Путина пообщаться со студентами.

25 января официально отмечается как «День российского студенчества» с 2005 года. Название «Татьянин день» происходит от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, которая почитается православными в этот день.

Ранее стало известно, что Путин планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в дистанционном формате.