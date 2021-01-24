Суд арестовал двух участниц Pussy Riot

Пресненский суд Москвы арестовал двух участниц Pussy Riot Людмилу Штейн и Викторию Кузнецову на 10 суток, еще одной участнице группы Марии Алехиной выписан штраф в 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Штейн и Алехина признаны виновными по административной статье об организации или проведении несогласованного публичного мероприятия, Кузецова – по статье о неповиновению законному требованию полицейского, рассказали в суде.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что Мария Алехина и Людмила Штейн при задержании сбили на автомобиле полицейского в центре Москвы.