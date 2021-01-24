Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей в Петербурге женщиной

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что из Росгвардии будет уволен сотрудник, который посмеялся на видео, где правоохранитель ударил женщину ногой в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в своем Twitter.

Он уточнил, что уволенный был контрактником 107-го полка 55-й дивизии московской Росгвардии.

«Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — написал Хинштейн.

Данные об ударившем женщину на незаконном митинге омоновце неизвестны.

Ранее в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе рассказали о состоянии пострадавшей.