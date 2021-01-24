Пострадавшую при разгоне незаконной акции в Петербурге женщину готовят к выписке

Женщину, пострадавшую при разгоне несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, готовят к выписке из больницы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

По данным комитета, пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что полиция извинилась перед женщиной, которую накануне силовик ударил ногой в живот в ходе незаконной акции в Санкт-Петербурге, извинения были приняты. Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой запечатлено избиение.