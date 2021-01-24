Более тысячи человек задержали на незаконной акции в Москве

Более тысячи человек были задержаны в ходе несанкционированной акции, прошедшей в центре Москвы 23 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой.

«По предварительным данным задержано более тысячи человек, для уточнения цифр по Москве омбудсменом будут направлены соответствующие запросы», – отметили в аппарате Потяевой.

По данным омбудсмена, значительную часть участников несогласованной акции составляли молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, также на мероприятии присутствовало много несовершеннолетних.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столичных больницах нет ни одного пострадавшего на незаконных акциях, прошедших 23 января.