Девочка умерла во время игры в снегу под Калугой

В Калужской области ребенок погиб во время игры в снегу. Об этом сообщает «ГТРК Калуга» со ссылкой на правительство области.

ЧП произошло в деревне Леоново Износковского района во время строительства снежной крепости.

Телеканал отмечает, что девочка залезла на сугроб, когда на нее обрушился пласт снега. После этого находившиеся рядом взрослые попытались помочь ребенку и доставили девочку в Юхновскую ЦРБ.

Однако медики констатировали смерть.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.