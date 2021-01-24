Девочка умерла во время игры в снегу под Калугой

В Калужской области ребенок погиб во время игры в снегу. Об этом сообщает «ГТРК Калуга» со ссылкой на правительство области.
ЧП произошло в деревне Леоново Износковского района во время строительства снежной крепости.
Телеканал отмечает, что девочка залезла на сугроб, когда на нее обрушился пласт снега. После этого находившиеся рядом взрослые попытались помочь ребенку и доставили девочку в Юхновскую ЦРБ.
Однако медики констатировали смерть.
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.