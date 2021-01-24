Власти Израиля приняли решение о закрытии аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное радио «Кан».

СМИ отмечает, что аэропорт будет закрыт со вторника, 26 января, и не будет работать в течение недели.

Правительство уточнило, что данное решение принято в рамках мер борьбы с распространением коронавируса.

Ранее израильские власти продлили карантин по коронавирусу до конца января.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 99,4 млн заболевших, свыше 71,4 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».