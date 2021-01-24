Число случаев COVID-19 в США превысило 25 млн

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 25 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

На данный момент новая коронавирусная инфекция диагностирована у 25 003 695 американцев.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии от коронавируса скончались более 400 тысяч жителей страны.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы США начали расследование после смерти гражданина через несколько часов после вакцинации от коронавируса в штате Калифорния.