Найдены тела погибших при пожаре на шахте в Коми более двух месяцев назад

Спасатели обнаружили тела двоих погибших при пожаре на нефтяной шахте в Коми, который произошел 1 ноября прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя республиканского следственного управления.

Тела были подняты на поверхность, назначены необходимые судебные экспертизы, указано в сообщении.

Ранее Следственный комитет начал проверку после пожара на нефтяной шахте «Яреганефть» в Коми. Пожар произошел 1 ноября 2020 года, в момент возгорания в шахте находились 82 человека, двое из них числились пропавшими.